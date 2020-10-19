البعيجي : وجود مخطط لتشويه صورة الحشد الشعبي امام الراي العام

المستقلة / – اكد النائب منصور البعيجي وجود مخطط خطير تقوده بعض الجهات ، من خلال تلفيق الاتهامات الزائفة من اجل تشويه صورة الحشد الشعبي امام الراي العام ، مبينا :” ان هذه خطة مدروسة من قبل بعض الجهات المدعومة خارجيا وداخليا “.

واشار البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم اليوم الاثنين :” ان مايحصل من اتهامات واساءة للحشد الشعبي المقدس امر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا ، خصوصا وان الحشد مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ، والاساءة لها تجاوز على الدولة وهذا مالانسمح به “.

ودعا الحكومة الى ان تحمي الحشد الشعبي من اية جهة تحاول المساس به ، وتشويه صورة الحشد الذي ضحى بدماء زكية اختلطت مع بعضها لتحرير الاراضي من عصابات داعش التي حرقت الاخضر واليابس ولم تميز بين امراة ورجل عند سيطرتها على المدن التي حررها الحشد الشعبي المقدس “.

واضاف :” ان الحشد الشعبي هو شوكة في عيون داعش وكل من يحاول تشويه صورته او الاساءة له ، وعلى كل الشرفاء ان يردوا الجميل لمن ضحى ودافع عن ارض الوطن وان لايسمح بالمساس بالحشد الشعبي ، الذي لولاه لكانت عصابات داعش اجتاحت المنطقة بأكملها وليس العراق وحده” .