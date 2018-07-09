البعيجي : مايدور في الساحة السياسية بين الكتل مجرد تفاهمات وليس تحالفات سياسية

(المستقلة)..قال المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ان مايجري من حراك سياسي بين القوى السياسية هو مجرد تفاهمات من اجل الوصول الى تطابق في الرؤى من اجل تشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب للكتل الفائزة بالانتخابات

وأكد البعيجي في تصريح صحفي ان الحديث عن تشكيل الكتلة الاكبر او الاعلان عنها مازال مبكرا في المرحلة الحالية، منوها الى ان مايجري لايتعدى التفاهمات والنقاشات المستفيضة للوصول الى تحالف فيما بين القوى السياسية خلال الايام المقبلة بعد الانتهاء من عملية العد والفرز الجزئي

واشار الى ان جميع القوى السياسية تنتظر الانتهاء من عملية العد والفرز الجزئي لصناديق الاقتراع واعلان النتائج حتى تتوضح الصورة لها من اجل اعلان التحالفات فيما بينها بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بصورة نهائية لان الحراك السياسي خلال المرحلة الحالية قبل اعلان نتائج هو جس النبض بين الجميع

واوضح ان ائتلافة منفتح على جميع القوى السياسية ولايوجد لديهم فيتو على احد وهناك حورات وتفاهمات بين دولة القانون والقوى السياسية الاخرى وصلت مراحل متقدمة وانهم ينتظرون اعلان النتائج النهائية حتى تتوضح الصورة من اجل اعلان التحالفات مع القوى السياسية الاقرب في الافكار والرؤى خلال الايام المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعلن عن تفاهمات لاعلان تحالف قد يكون الكتلة الاكبر بين قوائم الفتح والنصر اضافة الى دولة القانون.