البعيجي : على وزارة المالية اطلاق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة لديها

البعيجي : على وزارة المالية اطلاق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة لديها

المستقلة /- ناشد النائب منصور البعيجي، الحكومة ، الايعاز الى وزارة المالية لصرف رواتب موظفي الدولة وعدم تاخيرها لان ذلك سيسبب اضرارا اقتصادية كبيرة.

وقال البعيجي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، على وزارة المالية ان تطلق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة مالية لديها ، خصوصا وان الجهات المختصة اعلنت وجود سيولة تغطي رواتب موظفي الدولة حتى الشهر الحالي”.

واضاف :”على الحكومة ان تضع حدا لتأخير صرف الرواتب وان لاتسمح بذلك لاي سبب كان ، لانه حق طبيعي للموظفين جميعا”، معتبرا ان “تاخيرها اجحاف وظلم كبير لايمكن السكوت عنه”.

وطالب البعيجي الحكومة بـ”ان تقوم بواجبها على اكمل وجه وتوفر الرواتب ، كون ذلك مسؤوليتها وواجبها”.

وتابع :” اننا ، باعتبارنا اعلى سلطة تشريعية بالبلد ، لن نقبل بتاخير رواتب الموظفين والمتقاعدين يوما واحد”.