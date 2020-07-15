البعيجي : سنقدم الدعم الكامل للجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء

المستقلة … اكد النائب منصور البعيجي، تقديم الدعم الكامل الى اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء التي تشكلت من قبل رئاسة مجلس النواب للتحقيق بعقود الكهرباء طيلة الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المقصرين بملف الكهرباء للقضاء مهما طال بهم الزمن.

وقال البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاربعاء ، إن “هنالك فساد كبير تشهده وزارة الكهرباء من قبل جميع الوزراء والمسؤولين الذين تعاقبوا على الوزارة وبسبب عدم المحاسبة والمتابعة وصلنا الى هذا التدهور الكبير بالقطاع الكهربائي بالرغم من صرف المليارات على وزارة الكهرباء ولكن دون فائدة تذكر”.

وطالب اللجنة التحقيقية في ملف الكهرباء بـ”فضح جميع المتسببين بهدر وسرقة الاموال في وزارة الكهرباء وان لاتتأثر باي ضغوط قد تمارس عليها من قبل اي جهة كانت او حزب قد ينتمي اليه اي شخص عمل بالوزارة ويثبت توطة ونحن بدورنا كممثلين عن الشعب سنقف معهم وندعمهم بكل بقوة لمحاسبة الفاسدين الذين او صلونا الى مانحن عليه “.

واضاف البعيجي ان “حجم الاموال التي تم هدرها وسرقتها في قطاع الكهرباء كبير جدا وان جميع المسؤولين بالوزارة الذين سيثبت تورطهم سيحاسبون سواء كاتو داخل العراق او خارجة ولن يحميهم حزبهم او اي جهة ينتمون لها والبرلمان جاد بالقيام بهذا الامر من خلال اللجنة التحقيقية وكشف الفاسدين والسراق لأموال الشعب”.