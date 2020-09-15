البعيجي:حماية المنتج الوطني وحدود كردستان مفتوحة هو ضحك على الذقون

المستقلة /- اعتبرت لجنة الزراعة النيابية ، ان الحديث عن حماية المنتج الوطني ضحك على الذقون، لافتة الى ان السيطرة على منافذ الاقليم هو كفيل بحماية المنتج الوطني.

وقال نائب رئيس اللجنة منصور البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان “الحديث عن حماية المنتج الوطني والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان مفتوحة هو ضحك على الذقون”، مبينا انه “لن يكون هنالك اي حماية للمنتج الوطني نهائيا لذلك على الحكومة ان تتحرك للسيطرة على المنافذ الحدودية بالاقليم”.

واضاف البعيجي ان “السيطرة على منافذ الاقليم هو كفيل بحماية المنتج الوطني ودعمه بصورة كاملة والسيطرة على الاسواق العراقية من الغرق بالبضائع الرديئة”، معربا عن امله من “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان يتحرك سريعا لفرض هيبة الدولة وتطبيق الدستور والقانون بجميع منافذ البلد الحدودية والسيطرة عليها بشكل تام”.