البطاقة الذكية… الشمول المالي يحقق المنفعة الاقتصادية

(المستقلة).. تزامنا مع اسبوع الشمول المالي نظمت شركة الكي كارد ورشة تناولت ابعاد الشمول المالي واهمية في الحياة الاقتصادية، وشارك عدد كبير من موظفي الشركة في هذه الورشة التي حاضر فيها خبراء دوليين ابرزهم د. صادق راشد الشمري.

وقال مصدر مسؤول في الشركة اطلع المشاركون على مراحل الفائدة التي تعم الحياة الاقتصادية للعائلة والاقتصاد الوطني عبر الاعتماد على الشمول المالي، وعرضت تجارب عالمية ناجحة في هذا المفصل المهم وكيف تمكنت بعض الاقتصادات من تحقيق نجاحات مهمة من خلال الشمول المالي.

ولفت المصدر ان المشاركون تفاعلو مع هذه الخطوة حيث حصل اجماع على اهمية العمل باتجاه نشر الوعي بين اوساط المجتمع بشان الشمول المالي، ودوره في تحقيق تنمية لجميع شرائح المجتمع وفي جميع المدن والقصبات.

وبين ان تطوير انظمة المدفوعات في العراق بات يمثل ضرورة مهمة وهذا ما يتواصل العمل على تبنيه خلال الفترة المقبلة، حيث يدرك الجميع ان متطلبات تطوير النشاط الاقتصاي تتطلب اعتماد افضل الانظمة العالمية والتناغم معها.

ونبه الى ان شركة كي كارد تدرك ان الشمول المالي سيفرض نفسه عندما تكون الثقافة المصرفية جزء مهم من حياة الفرد ولكي ندعم تلك الخطوة علينا توفير البنى التحتية لمختلف القطاعات ليسهل التعامل معها بكل سهولة ويسر، وان تكون قريبة من متناول الفرد في المدينة او القرية.