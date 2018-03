البصل يقاوم السرطان… ويجدد خلايا الدماغ!

‏‫(المستقلة)..أثبت العلماء في الكثير من الدراسات العلمية أن تناول البصل بانتظام، يؤدي الى تطور الملكة الفكرية لدى الإنسان، وأكدت الدراسات أن البصل ينظف خلايا الدماغ ويجددها، ما يؤدي الى تحسّن الذاكرة وإلى تغييرات عاطفية ايجابية.

وعرفت فوائد البصل منذ القدم، حيث يدخل في تركيبه مختلف الفيتامينات والمعادن المفيدة. لذلك فهو من الخضار الأساسية في غذاء الإنسان.

وفي دراسة أجريت في جامعة هوكايدو توكاي في اليابان Hokkaido Tokai University، أثبت العلماء اليابانيون أن مادة ثلاثي السلفيد دي إن إن di-n-propyl trisulfide، وهو مركب الكبريت الموجودة في البصل، يحسن ضعف الذاكرة.

وافترضت المجموعة أن التأكسد ينتج موادَ أكسدة أولية، تؤثر على المواد الدهنية والتي تشكل معظم كتلة الدماغ، وقد تؤدي إلى أمراض الاعصاب. وأظهرت النتائج أن مستخلص البصل بمواده العديدة المضادة للأكسدة، وبالذات المواد المحتوية على الكبريت، تعمل على تحسين التعلم ووظائف الذاكرة لدى الفئران.

يقاوم سرطان الثدي

وهذه المركبات الكبريتية، تجدد عند وصولها الى الدم نشاط الدماغ من خلال تأثيرها على مناطق معينة فيه، وهذا التأثير يؤدي الى تحسين الذاكرة وظهور مزاج ايجابي لدى الإنسان.

كما أن البصل يساعد في التخلص من أمراض عديدة على ما جاء في الدراسة، فضلا عن أنه يقوي المناعة. ويؤكد العلماء أيضا – وفي سياق الدراسة عينها – على أن ثلثي المواد المفيدة في البصل تبقى بعد معالجته حراريا.

وقد درس العديد من العلماء من كافة أنحاء العالم بالتفصيل خواص البصل، واكتشفوا أنه بالإضافة الى أنه يقاوم الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض، فهو يجدد خلايا الدماغ ويقاوم سرطان الثدي.

وتعتبر مركبات الفلافونويد flavonoids في البصل من المواد المهمة في البصل، وهي من ثلاثة أنواعflavonols, the anthocyanins, and the dihydroflavonols، وتميل إلى أن تكون أكثر تركيزا في الطبقات الخارجية من الثمرة.

وبحسب علماء نرويجيين، فإن هناك 25 نوعا من الفلافونويد، وتعتبر مادة الكويرسيتين Quercetin أبرزها، ويحتوي البصل على أكبر كمية منها بين الخضروات والفواكه، وخصوصا في الطبقات الأخيرة تحت القشرة الخارجية. ولذلك ينصح العلماء لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية، تقشير البصل بأقل كمية ممكنة، للمحافظة على الفلافونويد.

وليس هناك سوى ستة خضروات تحتوي مستوى أعلى من البوليفينولات من البصل وهي: قلب الخرشوف (الأرضي شوكي)، البقدونس، وبراعم بروكسل (Brussels sprouts)، الكراث، القنَّبيط والكرفس.

وتقدر كمية الفلافونويدات في البصل الأصفر 270-1187 ميلليغرام في الكيلوغرام الواحد، بينما ترتفع في البصل الأحمر إلى 415-1917 ميلليغراما.

فوائد البصل

وتحتوي أوراق البصل الخضراء على فيتامين C وبروتينات وسكريات. أما المركبات الكبريتية والزيوت الطيارة ومادة البكتين واليود والحوامض العضوية الموجودة فيه، فتعطيه طعمه الحاد ورائحته الخاصة.

وفي ما يلي بعض فوائد البصل:

-الحماية من أمراض السرطان

البصل يقلل من خطر عدة أنواع من السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الحنجرة والمبيض. إذا كنت ترغب في الحصول على جميع الفوائد الصحية للبصل، تأكد من وضع البصل في كل وجبة، وعلى الأقل واحدة متوسطة الحجم.

-أمراض القلب والأوعية الدموية

يساهم البصل في الوقاية من النوبات القلبية، لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد. وقد ثبت علميا أن البصل لديه القدرة على منع انسداد الأوعية الدموية وتراكمات الصفائح الدموية platelets deposits. كما يعمل البصل على خفض مستويات الكولسترول السيىء والشحوم الثلاثية.

-العظام

أظهرت الأبحاث العديدة أن البصل يساعد على تقوية العظام. وهذا أمر مهم خصوصا بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث. وقد وجدت الأبحاث أن النساء اللواتي يتناولْن البصل على أساس منتظم قد انخفضت لديهن خطر الإصابة بكسور الورك بدرجة كبيرة.

-السكر والإلتهابات

للبصل قدرة على منع الالتهابات البكتيرية. وهو جيد أيضا لتنظيم مستوى السكر في الدم.

-المواد المضادة للالتهابات

المواد المضادة للأكسدة في البصل لديها خصائص مضادة للالتهابات. وهذه المواد المضادة للاكسدة تمنع أكسدة الأحماض الدهنية في الجسم.