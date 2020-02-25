البصرة تعلن القبض على عصابات للخطف والتسليب وتجارة السلاح والمخدرات

(المستقلة) … أعلنت قيادة عمليات البصرة، تنفيذ عمليات تفتيش شملت القبض على عصابات الخطف والتسليب في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن “قيادة عمليات البصرة شرعت من الساعات الأولى من صباح اليوم بتنفيذ الصفحة الثانية من أمر العمليات الخاص بتفتيش مناطق منتخبة حسب المعلومات الاستخبارية”.

وأوضحت أن “الغرض من العملية يأتي لغرض القاء القبض على المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ضمن قاطع المسؤولية والتي شملت إلقاء القبض على عصابات الخطف والتسليب والسطو المسلح وتجارة السلاح ومتعاطي المخدرات ومصادرة الأسلحة الغير مرخصة”.

وبدوره أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، أن “الغاية من عمليات الدهم والتفتيش في أمر العمليات هي لحماية المواطن البصري وفرض القانون وخلق بيئة آمنة ومستقرة في محافظة البصرة تتبعها إجراءات أمنية وعمليات استباقية في أغلب المناطق التي تشكل خطر على إدارة الملف الأمني”.