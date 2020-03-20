البصرة تشدد جراءتها الامنية والصحية في مواجهة فايروس كورونا

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. بعد الأعلان عن وفاة ثالثة حالة مصابة بفيروس كورونا ، شددت محافظة البصرة أجرائاتها في فرض حظر التجوال الصحي من خلال الاجهزة الامنية والعمل على تكثيف جهود الدفاع المدني في تعفير الطرقات والاسواق والمؤسسات الصحية .

وقال مدير السيطرات والطرق بالمحافظة العمد جواد كاظم عباس لـ (المستقلة) ان ” الاجراءات الامنية صارت اكثر تشددا في فرض حظر التجوال الصحي الذي يبدأ من السيطرات الخارجية في منع دخول المركبات والمسافرين من المحافظات الاخرى ”

واشار الى ان ” هذا الامر واجه في البداية صعوبات في عدم تقبل المسافرين الا ان الامر اليوم اصبح اكثر تفهما من قبل المواطنين “.

وأكد جواد ان ” جهودا كبيرة تبذل من القوات الامنية والسيطرات في منع حركة السير للسيارات والراجلة “، منوها الى ان ” هذا الفرض هو حظر صحي وليس امني وعلى المواطنين تفهم الامر الى انه من اجل صحتهم “.

ودعا الى ” التعاون مع الاجهزة الامنية والصحية من اجل تطبيق فرض الحظر وعدم الاستهانة به وكل ما مطلوب هو البقاء في المنازل خلال المدة التي الي اعلنتها خلية الازمة الصحية الوزارية وكذلك خلية الازمة في محافظة البصرة ”

واوضح ان ” الاجهزة الامنية تعد الخط المضحي في مواجهة هذا الوباء من خلال تنفيذ اوامر خلية الازمة من اجل تقليل حركة السير التي بدأ بعض المواطنين تفهمها “.

وبين العميد جواد ” وجود تنسيقٍ عال بين الاجهزة الامنية والصحية والحكومية من اجل متابعة غلق المقاهي والمطاعم والاسواق وحركة السير عدا السماح للمركبات التجارية والخدمية بالتجول “.

من جانبه قال العميد الكيمياوي تحسين علي ساري مدير الدفاع المدني بالبصرة لـ (المستقلة) ان مديريته تعمل بجهود كبيرة واستثنائية من اجل تعقيم وتعفير الشوارع والاسواق والمؤسسات الصحية والحكومية ،مشيرا الى ” وجود تعاون كبير ومنسق مع مديرية صحة البصرة والعمل وفق التعليمات والتوجيهات التي تصدرها خلية الازمة برئاسة المحافظ وتنسيق عالي مع قيادة شرطة المحافظة والعمليات “.

وبين ساري أن ” فرق الدفاع المدني تعمل الليل مع النهار وفق التوجيهات بكافة منتسبيها وعجلاتها من اجل حفظ وسلامة المواطنين في المحافظة ”

وااشر الى وجود ” تنسيق مع الفرق التطوعية من اجل اخذ التعليمات الخاصة بخلط النسب الكيمياوية الصحية التي ترش بها الشوارع والمنازل وبقية المرافق الحيوية في المحافظة “.

ودعا ” المواطنين والمتطوعين الى الدقة في التعامل مع المواد الكيمياوية من خلال مراجعة مديريتي الدفاع والصحة او العمل بالتوجيهات التي تنشر من خلال البوسترات او مواقع التواصل لان تلك المواد الكيمياوية تخضع لنسب دقيقة لأنها قد تنعكس على صحة الجهاز التنفسي اذا خلطت بنسب غير صحيحة او خلط مواد غير متناسبة تعطي مركبا خطر على صحة الانسان “.

واضاف العميد تحسين ” ان مسالة التعقيم والتطهير يجب ان تكون بشكل يومي سواء في المنازل او المؤسسات الاخرى ” ، داعيا المواطنين الى ” الالتزام بكل التعليمات التي تصدرها خلية الازمة والعمل بها منم اجل صحة الجميع”.

يذكر ان محافظ البصرة اسعد العيداني اعلن خلال رسائل صوتية متعددة على اهمية التشدد في فرض حظر التجوال وتوجيه المواطنين البصريين على البقاء في منازلهم من اجل تطويق الفايروس ،مشيرا الى استثناء الدوائر الصحية والبلدية والامنية وعجلات نقل المواد الغذائية والحالات الحرجة”.