البصرة : تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا جديدة وحالة وفاة واحد

(المستقلة)… أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و17 جديدة بفيروس كورونا.

وقال اعلام دائرة صحة البصرة في بيان له وتلقته ( المستقلة).. ان ارتفاع أعداد الاصابات ناجم عن زيادة نتائج الفحوصات الناتجة عن الفحص والتحري في المناطق”.

وأشار الى ان الفحوصات “بلغ عددها ٩٧٥ فحصا قياسا بالأيام السابقة التي كانت نتائج الفحوصات بأعداد ادنى”.

وأضاف ان”الموقف في محافظة البصرة حتى 17 نيسان الجاري كحالات تراكمية؛ قيد العلاج 102 حالة وحالات الشفاء 107 وحالات الوفاة 17. “.

وتابع “وبلغ المتشافين الجدد حالتين مع وجود حالة وفاة واحدة لهذا اليوم، فيما بلغ عدد الفحوصات التراكمي الكلي 3333 حالة، والحالات المشتبه بها 975”. ( النهاية)