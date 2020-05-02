البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة شفاء من الفيروس.
وذكر بيان لصحة البصرة وتلقته ( المستقلة )… اليوم السبت انه “تم تشخيص 14 إصابة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة، إضافة الى 3 حالات راجعت المستشفى”.
واضاف، أن ” الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة كانت 13 حالة، ولم يتم تسجيل وفيات”.
وبذلك ترتفع حالات الإصابة في البصرة الى 468، بينها 17 وفيات، 214 حالة شفاء، 237 قيد العلاج”.( النهاية)
التعليقات مغلقة.