البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة شفاء من الفيروس.

وذكر بيان لصحة البصرة وتلقته ( المستقلة )… اليوم السبت انه “تم تشخيص 14 إصابة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة، إضافة الى 3 حالات راجعت المستشفى”.

واضاف، أن ” الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة كانت 13 حالة، ولم يتم تسجيل وفيات”.

وبذلك ترتفع حالات الإصابة في البصرة الى 468، بينها 17 وفيات، 214 حالة شفاء، 237 قيد العلاج”.( النهاية)