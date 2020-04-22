البصرة تسجل ب 6 حالات بكورونا وهو ادنى إصابات يومية بالفيروس

( المستقلة)… سجلت محافظة البصرة ادنى اصابات يومية بفيروس كورونا، بعد اربعة ايام متتالية من تصدرها المحافظات الاعلى اصابة بالفيروس.

وقالت دائرة صحة محافظة البصرة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء إن “الحالات الموجبة الجديدة ليوم الأربعاء، بلغت 6 إصابات”، موضحا أن “الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة حالة واحدة، فيما لم تسجل المحافظة أية حالة وفاة”.

وتابع البيان أن “عدد الحالات الموجبة التراكمية ارتفع إلى 287، (17 وفيات + 130 شفاء + 140 قيد العلاج )”.

وسجل العراق أمس الثلاثاء، 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة شفاء، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 1602 بينها 81 حالة وفاة و 1096 حالة شفاء، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة .( النهاية)