البصرة تستعد لتصفيات كأس العالم بإزالة التحاوزات

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. تستعد الجهات الحكومية والامنية في محافظة البصرة لبدأ حملة كبيرة لرفع التجاوزات والكتل الكونكريتية ، من اجل الحفاظ على جمالية المدينة واستعدادا لاستقبال مباريات تصفيات مونديال كأس العالم بعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اجراء مباريات المنتخب العراقي على ملعب جذع النخلة بالبصرة .

وقال قائد شرطة محافظة البصرة اللواء رشيد فليح في حديث خاص ل (المستقلة ) ان ” حملة مشتركة واسعة ستنطلق لرفع جميع التجاوزات والكتل الكونكريتية ودون استثناء تنفيذا لأمر رئيس الوزراء من جهة ومنهة اخرى عودة جمالية البصرة التي طمرت بسبب تلك الحواجز والتجاوزات ”

واشار الى ان ” محافظ البصرة رفع جميع الحواجز من امام منزله ولن يكون هناك اي استثناء لأي شخصية او جهة حكومية او غيرها “.

واوضح فليح بأن ” البصرة على اعتاب مباريات تصفيات كأس العالم على ملعب البصرة الدولي وهذا يتطلب ان تكون البصرة جميلة بعين كل الوافدين اليها ، ومن الضروري رفع جميع التجاوزات على الطريق الممتد والمعروف بشارع بغداد ومنها المنازل التي بنيت تجاوزا ”

ونوه الى انه ” تم تبليغ جميع اصحاب تلك الدور بضرورة افراغها لأنه سيتم ازالتها عن طريق الآليات والشفلات الخاصة بدائرة البلدية “.

من جهته قال حكيم المياحي مدير مكتب توجيهات محافظ البصرة ل (المستقلة ) ان ” الاسبوع الماضي شهد في نهايته عقد مؤتمر موسع ومشترك حضرته الاجهزة الامنية وعلى رأسها قائدي عمليات البصرة وشرطتها اضافة الى كل الجهات الحكومية الخدمية وغيرها من اجل وضع خطة متكاملة لرفع التجاوزات في محافظة البصرة وبكافة اشكالها “.

وبين ان ” البصرة على استعداد لإقامة مباريات المنتخب العراقي ضمن تصفيات كأس العالم على ملعب جذع النخلة الدولي “.

واشار المياحي الى ” عدم وجود اي استثناء في هذه الحملة حيث بدأت برفع الحواجز الكونكريتية عن منزل محافظ البصرة “، مؤكدا انه ” سيتم رفع جميع المنازل المتجاوزة على طريق المعروف بشارع بغداد وسيتم تعويض ممن هم بصريين بالأصل “.

الى ذلك قال نائب محافظ البصرة ضرغام الاجودي ل (المستقلة ) ان ” حملة رفع التجاوزات بدأت مطلع هذا الاسبوع وشملت المحال التجارية المتجاوزة على مشاريع البنى التحتية التي تشمل تعبيد الشوارع وشبكات المجاري ” ،مشيرا إلى انه ” لحد هذه اللحظة لم يتم رفع تجاوزات المنازل، فقط تلك التي تكون مبنية على المساحات المخصصة للمشاريع الخدمية.