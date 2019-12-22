البصرة.. استهداف منزل قائد العمليات بعبوة صوتية

المستقلة/ أعلن مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم الأحد، انفجار عبوة صوتية على منزل قائد عمليات البصرة الفريق قاسم جاسم نزال المالكي.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “عبوة صوتية انفجرت، مستهدفة منزل قائد عمليات البصرة الفريق قاسم جاسم نزال المالكي، في منطقة التحسينية”.

وأضاف المصدر، أن “الانفجار أسفر عن اضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر بشرية”.

وأشار المصدر إلى أن “متظاهرو المحافظة أقدموا، في ساعات الصباح الأولى من اليوم، على إغلاق عدد من الطرق داخل مركز المحافظة بالإطارات المحترقة، وحصلت بعض المواجهات بالحجارة بين المحتجين والقوات الأمنية”.

وبين أن “القوات الأمنية في البصرة عاودت، فتح غالبية الطرق المغلقة في مركز المحافظة، مع استمرار المحتجين برشق القوات الأمنية بالحجارة”.