البشائر تحتفي بتأسيسها وتدعو الى تشكيل حكومة وطنية تلبي مطالب المتظاهرين

(المستقلة).. دعت حركة البشائر الشبابية القوى السياسية العراقية عموماً للاسراع بتشكيلِ حكومةٍ وطنيةٍ تأخذُ على عاتقها تلبيةَ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمحتجين.

وقالت الحركة في بيان بمناسبة ذكرى تأسيسها ان الحكومة الجديدة مطالبة “بإصدار قراراتٍ جريئةٍ ومواقف شجاعة تضع مصلحةَ العراق العليا في المقدمة، بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة، وتحرص على إبعاد العراق عن دائرة الصراعات الاقليمية والدولية، وبناء دولة تليق بتضحيات العراقيين وصبرهم الطويل في سبيل اختيار نظامهم السياسي الذي يحمي حقوقهم الدستورية والشرعية ويذود عن وطنهم وهويتهم وعقيدتهم”.

واشارت ايضا الى ضرورة “تبني مسارات جديدة للعملية السياسية تأخذ بنظر الاعتبار جميع التحديات المحيطة، والفرص الممكنة، ووضع الخطط البديلة، التي تبعث على تعزيز ثقة المواطنين وإنعاش آمالهم وتشعرُهم بالجديةَ والإهتمام.”

واشادت الحركة في بيانها ” بالمواقف النبيلة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أخواتُنا وإخواننا الشجعان العاملين في القطاع الصحي، لمكافحة هذا الوباء ذوداً عن إخوانهم ومواطنيهم، والى جانبهم إخوانهم في القوات الامنية الشجاعة الساهرة على أمن الوطن والمواطن بجميع الحالات والظروف”.

واوضحت انها قررت إلغاءَ احتفالها المركزي وجميعَ نشاطاتها في ذكرى تاسيسها، و”تحويل المبالغ المخصصة لذلك، مع الجهود الجبارة لشبابنا الواعي والغيور للمساهمة بإغاثةِ وإعانةِ من يحتاج المعونة لنتجاوز هذه الازمة جميعاً كما تجاوزناها سابقاً بقوةٍ واقتدار”.