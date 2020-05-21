البرنس يقع في خطأ ساذج لم يمر على الجمهور

(المستقلة)..تضم مسلسلات رمضان هذا العام عدد كبير من الأخطاء الإخراجية الساذجة والبسيطة والتي فاتت صناع العمل من ممثلين وإخراج وطاقم تصوير إلا أنها لم تمر مرور الكرام على المشاهدين.

ومن ضمن هذه الأخطاء ما حدث اثناء أحد مشاهد مسلسل البرنس، حيث تم تصوير المشهد في ورشة للسيارات وكان العمل يتم على الهواء.

في المشهد يظهر رضوان البرنس الذي يقوم بدوره محمد رمضان وهو جالس في ورشة صيانة السيارات وبجواره المساعد الصغير وهو يعمل على أحد أجزاء السيارة.لكن هذا العمل لم يكن حقيقياً، حيث كان يعمل على الهواء حرفياً وليس على السيارة في مشهد يُذكرنا بالأكل على الهواء على طريقة إسماعيل ياسين القديمة في فيلم دهب.

المشهد الغريب استوقف المشاهدين الذين التقطوا صور له وعلق أحدهم قائلاً الكومبارس الحنين رزق لأنه لم يرغب في إتلاف السيارة التي يعمل عليها فكان العمل على الهواء.

وعلى الرغم من هذه النوعية الغريبة من الأخطاء إلا أن مسلسل البرنس بشخصياته المختلفة حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية في مختلف الدول العربية تحديداً شخصية فتحي التي يقدمها النجم أحمد زاهر.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة عائلة البرنس الرجل الذي تزوج من أكثر من سيدة ولديه أولاد من كل واحدة لتنشأ بين الأشقاء عداوة كبيرة بسبب التفرقة في معاملة الأب وحبه الشديد لابنه رضوان حتى أنه ترك له كل أمواله لذلك يسعى أشقائه للانتقام منه بقتل عائلته وترك ابنته في الشارع وإدخاله إلى السجن بتهمة السرقة.

المسلسل الذي يُعرض في رمضان من بطولة محمد رمضان، روجينا، وأحمد زاهر، ونور بجانب عدد كبير من الممثلين ومن إخراج محمد سامي.