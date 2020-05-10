البرلمان يقيم دعوى قضائية على خبيرة اقتصادية لنشرها معلومة مزيفة عن “حلوى “تنصيب الكاظمي

( المستقلة)… أعلنت الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي، يوم الاحد، عن إقامة دعوى قضائية على خبيرة اقتصادية لنشرها معلومة “باطلة ومزيفة”.

وذكر بيان لمجلس النواب وتلقته ( المستقلة). اليوم الأحد أن “الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي أقامت يوم الاحد ٢٠٢٠/٥/١٠ دعوى قضائية على الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لنشرها معلومة باطلة ومزيفة بعيدة عن الحقيقة تتضمن اساءات لمجلس النواب بشان صرف مبلغ ضخم جدا لشراء الحلويات وتقديمها ضيافة لأعضاء مجلس النواب في يوم التصويت على الحكومة الجديدة”.

واضاف، “نود التاكيد بان مجلس النواب على ثقة من ان القضاء العراقي سيكون له القول الفصل في الحد من التجاوزات والتشهير الذي صدر من سميسم ضد المجلس”.

ودعت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب وسائل الاعلام كافة الى “توخي الدقة والموضوعية في تناول المعلومات استنادا لما ينشر من قبل الدائرة في موقع المجلس على الانترنت او الحسابات المعتمدة على التواصل الاجتماعي كون الدائرة الاعلامية تعد الجهة الوحيدة المخولة بنشر الاخبار.

وكانت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم نشرت على صفحتها في “فيسبوك”، عشية التصويت على حكومة الكاظمي جاء فيه، إن “قيمة البقلاوة والزلابية والبرمة التي ستقدم اليوم للبرلمانيين اليوم في حفل تنصيب حكومة #الكاظمي هي 37000$ ……. هل هذا معقول ؟؟؟. ( النهاية)