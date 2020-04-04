البرلمان يعلن تسلم الحلبوسي المنهاج الوزاري المقدم من الزرفي

( المستقلة)… أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي اليوم السبت عن تسلم الأخير المنهاج الوزاري المقدممن رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وذكر بيان للمكتب رئيس البرلمان وتلقته ( المستقلة).. اليوم السبت :“نود أن ننوه أنًّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم،اليوم السبت، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي“.

وكان الزرفي قد أرسل في وقت سابق من، اليوم السبت، المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب( النهاية)