البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 212 نائب ووزيرين

(المستقلة)… عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية بحضور وزيرين.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة) اليوم إن مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية بحضور 212 نائبا ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

واشار الى أن وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتجارة حضرا الجلسة، مشيرا الى أن الجلسة ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين.

وبحث رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء طلبات المتظاهرين، فيما ناقشا الخروقات والإعتداءات التي ادت الى وقوع شهداء وجرحى من المتظاهرين وأفراد الأجهزة الأمنية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان لمكتبه وتلقته (المستقلة) اليوم ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والجهود المبذولة للإستجابة للمطالب المشروعة ولماورد من مكتب المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة”، مبينا انه “تمت مناقشة الطلبات التي سلمها المتظاهرون في ضوء اللقاءات المباشرة والإتصالات التي اجريت مع ممثليهم”.

واضاف انه “جرى التباحث حول حزمة الإصلاحات والقرارات الأولى التي أعلنتها الحكومة والإستمرار بتقديمها وصولا الى تطمين أبناء شعبنا على حرص السلطتين التنفيذية والتشريعية على الإستماع للمطالب المحقة والإستجابة لها، الى جانب بحث الخروقات والإعتداءات التي ادت الى وقوع شهداء وجرحى من المتظاهرين وأفراد الأجهزة الأمنية، وتركيز الجهود على حفظ الأمن والإستقرار بعد عودة الأوضاع الى طبيعتها في بغداد والمحافظات”. (النهاية)