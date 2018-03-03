البرلمان يصوت على قانون الموازنة المالية لعام 2018

(المستقلة)… صوت مجلس النواب السبت على جميع مواد قانون الموازنة المالية لعام 2018.

وقال مصدر نيابي للـ(المستقلة) إن “البرلمان صوت على جميع مواد قانون الموازنة المالية للعام الحالي”.

كما صوت مجلس النواب على مادة جديدة في قانون الموازنة تتضمن مطالبة الحكومة بتخصيص درجات وظيفية للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية وفق تعليمات تصدرها مجلس الوزراء.

وبين إن “مجلس النواب صوت على مادة جديدة (في مشروع قانون الموازنة) تتضمن: على مجلس الوزراء تخصيص درجات وظيفية للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية وفق تعليمات تصدرها مجلس الوزراء”.

يذكر أن مجلس النواب استأنف، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الحالي، وبدأ باستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في وقت سابق من اليوم السبت، حرص المجلس على إعادة المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة. (النهاية)