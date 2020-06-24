البرلمان يصوت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ويرفع جلسته

(المستقلة)… صوت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال مصدر برلماني للـ(المستقلة)… اليوم الاربعاء ان “مجلس النواب صوت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020”.

وعقد البرلمان جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليعقد في وقت لاحق جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 168 نائباً.

وقررت رئاسة مجلس النواب رفع جلسة المجلس إلى إشعار آخر.

وقال مصدر إن “مجلس النواب قرر اليوم رفع جلسته الاعتيادية إلى إشعار آخر” ، مضيفا أنه “لم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة”.