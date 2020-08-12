البرلمان : يدعو لتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي

(المستقلة)… دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي يوم الأربعاء الحكومة العراقية لتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي على خلفية مقتل عدد من عناصر حرس الحدود في قصف جوي تركي أمس الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان لها تلقته (المستقلة) إنها “تُكرر إدانتها للقصف التركي الذي لم يتوقف منذ سنوات على مناطق مختلفة من العراق وآخرها ما وقع من قصف لمنطقة سيدكان والتي تسببت في استشهاد عدد من الضباط في حرس حدود الجيش العراقي”.

وأضافت، “إننا وفي الوقت الذي نشد على يد الحكومة ووزارة الخارجية في بيانها الأخير والمتعلق بهذه الاعتداءات، نؤكد مطالبنا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار ما يحصل وبما يحفظ سيادة العراق وكرامته وفي مقدمتها تقديم شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي”.

وفي وقت سابق الأربعاء، سلمت وزارة الخارجية العراقية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز على خلفية القصف الجوي.

وحملت المذكرة حكومة أنقرة “مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم”، كما طالبت الجانب التركيّ بتوضيح ملابساته، ومُحاسَبة مُرتكبيه “المُعتدِين”.

وشدّدت الخارجية العراقية في مذكرتها على “ضرورة أن تُباشِر الحُكُومة التركيّة بإيقاف القصف، وسحب قواتها المُعتدِية من الأراضي العراقيّة كافة”. (النهاية)