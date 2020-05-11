البرلمان يحدد موعد إكمال كابينة الكاظمي وموعد استئناف جلساته

( المستقلة)… أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، عن موعد إكمال كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وموعد استئناف جلساته الاعتيادية.

وقال الحداد في تصريح لصحيفة “الصباح”، اليوم الاثنين إن “مجلس النواب سيعاود جلساته الاعتيادية حال عودة الأمور الى وضعها الطبيعي وانتهاء إجراءات الحظر بسبب كورونا، وفتح المطارات والحركة بين المحافظات لكي يستطيع نواب المحافظات الوصول الى بغداد”.

وأضاف الحداد أن “رئيس الوزراء سيقدم مرشحي الحقائب الوزارية الباقية قبل عيد الفطر، وحال تقديم المرشحين سنحدد موعدا لجلسة منح الثقة لهم”.

وتابع الحداد، أن “مهام الحكومة الجديدة في هذه المرحلة هي إرسال قانون الموازنة الاتحادية، وإطلاق رواتب المتقاعدين وتحسين الحالة المعيشية لمحدودي الدخل والعمال والكسبة، وإطلاق منحة شبكة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن السيطرة على الوضع الأمني وإعادة هيبة الدولة والقوات الأمنية والشرطة، وكشف المتهمين بقتل المتظاهرين والمتهمين بملفات الفساد وتقديمهم للقضاء”.

وفيما يخص إقليم كوردستان، قال الحداد، إن “مباحثات كثيفة وبناءة جرت مع رئيس الوزراء ووزارتي النفط والمالية في الحكومة السابقة، وستعاود المباحثات مع الحكومة الجديدة مع إقرار التفاهمات السابقة، ونأمل أن يعود وفد الإقليم الى بغداد قريباً للوصول الى اتفاقات نهائية بصدد جميع المشكلات العالقة بين الطرفين في إطار الدستور والقوانين المرعية”.( النهاية)