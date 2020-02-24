البرلمان يحدد الخميس المقبل جلسة لمنح الثقة لحكومة علاوي ويضع شرط ؟

(المستقلة)… قال المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان شاكر حامد ان رئاسة البرلمان حددت يوم الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ورهنت انعقاد الجلسة بوصول السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي قبل ٤٨ ساعة من موعد الانعقاد.

وقال حامد في تصريح للـ(المستقلة)… اليوم الاثنين إن “رئاسة البرلمان حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي”.

وأضاف أن “رئاسة البرلمان رهنت انعقاد جلسة الخميس بوصول السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي قبل ٤٨ ساعة من موعد الانعقاد”.

وتم اختيار علاوي لرئاسة الحكومة المرتقبة، بناء على اتفاق غير معلن بين الصدر وخصمه زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

ووفق الدستور فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة تعقد بناء على طلب خمسين نائبا أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.

ويشترط -لحصول الحكومة على ثقة البرلمان- تصويت الأغلبية المطلقة (50% +1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي).

والأربعاء الماضي، أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء. (النهاية)