البرلمان : ميناء الفاو يمثل النقلة النوعية للحكومة للبدء بدعم الاقتصاد

المستقلة / – جددت لجنة الخدمات والاعمار النيابية تأكيدهـا عدم وجود اي اتفاق للربط السككي مع دولة الكويت ، مبينة ان وزير النقل ابلغ النواب ان هناك اجراءات وتفاهمات مع الكويت خلال الايام المقبلة من خلال لجنة فنية.

وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني في مؤتمر صحفي مشترك تابعته المستقلة اليوم الاحد ، ان ” اللجنة النيابية تؤيد وبقوة اكمال مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يعد احـد اهم المشاريع المهمة التي تحرك العجلة الاقتصادية ويعتبر العراق النقطة بين الشرق والغرب”.

واوضح ان ” اللجنة حضرت اجتماعا في وزارة النقل بحضور الوكلاء ومدير عام الموانئ والشركة المزمع التوقيع معها وهي شركة دايو ولاحظنا خطوات ايجابية وصلت اليها الوزارة “، مبينا ان ” هناك بعض وجهات النظر المتباينة بين الوزارة والشركة حول مدة اكمال المشروع والاسعار ، لكن الحلول موجودة ونحن داعمون لاكمال المشروع وستكون متابعة من قبل اللجنة لتوقيع العقد واكمال المشروع “.

واضاف ان ” ميناء الفاو يمثل النقلة النوعية للحكومة للبدء بالمرحلة الاولى الممثلة بانشاء خمسة ارصفة والنفق وكذلك متابعة انشاء القناة الجافة التي تعتبر اهم المنافذ لدعم التنمية الاقتصادية في العراق والتي تنعكس على التنمية الشاملة”، مؤكدا ان ” لايوجد اي اتفاق للربط السككي ومايثار في الاعلام غير صحيح ، والوزير اكد لنا عدم وجود اي اتفاق رسمي ، وانما هناك اجراءات وتفاهمات مع الكويت وسوف تكون خلال الايام المقبلة من خلال لجنة فنية “. (النهاية)