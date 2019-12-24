البرلمان اللبناني يوافق على ابرام معاهدة تعاون صحي مع العراق

(المستقلة)..وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني على ابرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة اللبنانية للتعاون في المجال الصحي.

وقال النائب عاصم عراجي الذي ترأس اجتماع لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية اليوم ان لجنة الصحة ناقشت مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية بين لبنان والعراق وهي تنص على ان يصدر لبنان أدوية الى الجمهورية العراقية.

واشار الى ان “العراق سوق كبير ونحن في لبنان لدينا 11 مصنعا للادوية، والسوق المحلي لا يكفي لهذه المصانع في المرحلة المقبلة”. مبينا ان الاتفاقية يمكن ان تساعد الصناعة الوطنية لانها توفر فرص عمل جديدة، ويمكن أيضا ان نصدر الى الخارج، خصوصا الى “سوق العراق الذي يحتاج الى ادوية بـ 7 مليارات دولار، اي انه سوق كبير”.

واضاف عراجي “اذا فتحنا السوق على العراق فهذه خطوة مهمة، أولا نزيد التوظيفات في المصانع ويصبح لدينا مصانع جديدة ونخفف من الفاتورة الدوائية التي تناهز المليار ونصف المليار دولار”.

وتابع “الشق الثاني من المعاهدة هو المرضى العراقيين الذين يأتون للعلاج في مستشفيات لبنان، الا اننا وصلنا الى مرحلة حيث كان هناك حوالى 500 الف من الاخوة العراقيين يأتون الى لبنان للعلاج وهذا عدد ضخم بامكانه ادخال عملة الدولار الى لبنان”.

وشدد عراجي على “تنظيم هذه العملية وألا تكون عشوائية”، مشيرا الى “ان وزير الصحة ذهب الى العراق مرتين وتوسط لدى الحكومة العراقية، وتحديدا مع وزارة الصحة والبيئة في العراق، للوصول الى اتفاقية بيننا وبين الجمهورية العراقية على اساس هاتين المسألتين، اي تنظيم عملية مجيء المرضى العراقيين الى لبنان حتى لا يبتزهم احد، وذلك من خلال معرفتهم لأي مستشفى سوف يقصدون وتلقي العلاج اللازم”.

وأعلن ان لجنة الصحة وافقت على مشروع القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام