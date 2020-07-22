البرلمان العربي: نقف مع مصر في حربها لاقتلاع جذور الإرهاب

(المستقلة)… أشاد رئيس البرلمان العربي، الأربعاء، بكفاءة الجيش المصري في إحباط الهجوم الإرهابي في مدينة بئر العبد بسيناء، مؤكداً دعم البرلمان لمصر في حربها على الإرهاب.

وقال مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، اننا نشيد بالكفاءة العالية للجيش المصري في إحباط هجوم للعناصر الإرهابية التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في سيناء، والذي أسفر عن مقتل عسكريين من الجيش المصري، وأربعة مصابين، ومقتل 18 عنصراً إرهابياً.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة لن تُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن مواصلة التصدي بكل حسم للجماعات الإرهابية الضالة واقتلاع الإرهاب من جذوره، معرباً عن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.(النهاية)