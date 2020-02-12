البرلمان العربي للطفل يثمن دور الإمارات في بناء الفكر والحضارة العربية والعالمية

(المستقلة)..واصل أعضاء البرلمان العربي للطفل جولاتهم العلمية والثقافية في الدولة، حيث زاروا متحفي الحصن والسيارات الكلاسيكية ومتحف الآثار في مليحة، وذلك في إطار فعاليات الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التي تقام بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الدولة.

وتألف أعضاء البرلمان العربي للطفل من ممثلين عن 12 دولة عربية بينها دولة الامارات، وهي؛ الأردن وفلسطين والعراق ومصر والسودان وجيبوتي والكويت والسعودية وتونس والجزائر والمغرب.

واطلع أعضاء البرلمان العربي للطفل على متحف الحصن الذي يعود تاريخه إلى العام 1823م، ومقتنياته المختلفة، واستمعوا الى شرح مفصل قدمته المشرفة ميثاء حميد عن المرافق والقاعات والمقتنيات التي تدور حول تاريخ إمارة الشارقة ونمط الحياة السائد آنذاك.

وثمن أعضاء البرلمان الدور الحضاري الكبير الذي تلعبه الامارات من اجل رسم ملامح مؤثرة لمسيرة المعرفة والعلوم والثقافة العربية، وإعادتها إلى عهدها المشرق والفاعل في بناء الفكر والحضارة العالمية، وذلك في ضوء ما حققته من إنجازات مهمة ومتواصلة.

وفي هذه المناسبة قال ايمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل:(حفل برنامج الدورة الحالية للبرلمان بالكثير من الفقرات المنوعة التي تسهم في تعريف الأعضاء بتراث وحضارة وطنهم العربي الكبير، وما حققه الأجداد من منجزات تستحق الفخر والاعتزاز، وهو ما حقق للجميع تجربة معرفية غنية وثمينة).

من جانبه قال وليد عمر العطا رئيس البرلمان العربي للطفل:( نشعر بالسعادة لما لاقيناه من كرم وحسن استقبال في دولة الامارات العربية المتحدة، ولا شك ان هذه الحفاوة ستنعكس ايجاباً على دور البرلمان المستقبلي في صياغة أسس المحبة والتعاون والتبادل العلمي والثقافي بين ابناء وطننا العربي).

في الإطار ذاته، وضمن حرص البرلمان العربي للطفل على تنمية وتطوير مهارات مشرفي الاعضاء، أقيمت على جزيرة النور وبالتعاون مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورشة تدريبية بعنوان (كيف نفهم نفسية وسلوك أطفالنا عن طريق الرسم والألوان) ونفذها المستشار احمد عبد الله، وشهدت الكثير من المداخلات التي أثراها الحاضرون في ضوء تجاربهم وخبراتهم الميدانية.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي للطفل وبرعاية سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يستعد لعقد الجلسة الثالثة بحضور نحو 60 ممثلاً من 14 دولة عربية بجانب دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في 15 من الشهر الحالي لمناقشة موضوع حق الطفل في التعليم.