البرلمان العراقي : ندعم إعادة التجنيد الالزامي وهناك مساعٍ لاقرار هذا القانون

المستقلة/ – اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، دعمها لإعادة التجنيد الالزامي في العراق، لافتة الى وجود مساعٍ لاقرار هذا القانون.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلةاليوم الجمعة، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تسعى وتشجع على إقرار هذا القانون”، مبينا أن “القانون لا يزال في مجلس الوزراء وسيتم إرساله حال الانتهاء من قراءته إلى مجلس النواب”.

ولفت إلى أنه “في ما يتعلق بقانون الأمن الوطني، تمت مناقشته في داخل الأمن الوطني قبل أكثر من أسبوعين وسوف يطرح في مجلس الوزراء، ومن ثم يرفع لمجلس النواب، وقانون المخابرات موجود، لكن لم يطرح حتى الآن، ولم تتم مناقشته”.

وعن منظومة الدفاع الجوي، أشار الركابي إلى أن “إمكانيات العراق لمنظومة الدفاع الجوي الموجودة حالياً متوسطة، وليست من المنظومات القوية القادرة على الدفاع عن سماء العراق، لذلك يمكن الاستعانة ببعض الأصدقاء في ذلك”.

واكد الركابي “وجود اصرار من لجنة الأمن والدفاع ووزارة الدفاع برفد الوزارة بمنظومات حديثة، وهناك مساع باتجاه روسيا وفرنسا بذلك”. (النهاية)