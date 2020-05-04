البرلمان الإيراني يوافق على حذف 4 أصفار من العملة

(المستقلة)..وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك بعد تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية، بحسب ما أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية الاثنين.

وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، والذي يساوي 10 آلاف ريال.

وأشارت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء الى ان “قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون”. ويحتاج مشروع القانون موافقة هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية.

وقال التلفزيون الرسمي إنه سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان “لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان”.

فكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحا بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال أكثر من 60% من قيمته.

وبحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، سجلت العملة الإيرانية حوالي 156 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية اليوم.

وأوقدت العملة الضعيفة والتضخم المرتفع شرارة احتجاجات متقطعة منذ أواخر 2017.