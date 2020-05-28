البرلمان الإيراني ينتخب عمدة طهران رئيسا له

(المستقلة)..صوّت البرلمان الإيراني لمصلحة انتخاب عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف رئيسا جديدا للهيئة التشريعية.

وأعلن التلفزيون الايراني الرسمي إن قاليباف انتخب في جلسة برلمانية، بعد أن صوت 230 نائباً لمصلحته من بين 264 نائبا حاضرا، من دون أن يأتي على ذكر عدد النواب الذين صوتوا ضده في البرلمان المكون أصلا من 290 نائبا.

وقد حل الرجل البالغ من العمر (58 عاما) محل علي لاريجاني، الذي شغل منصب رئيس البرلمان من عام 2008 حتى أيار الحالي.

وكان قاليباف أحد المنافسين للرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2017.