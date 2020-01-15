البرلمان الأوروبي يوافق على قرض ميسر للأردن

المستقلة / حظي مشروع القرار حول برنامج المساعدة الكلي الثالث/ القرض الميسر، المقدم للأردن والبالغ قيمته ٥٠٠ مليون يورو بأغلبية ساحقة خلال جلسة التصويت التي عقدت في البرلمان الأوروبي مؤخرا، ويعد من القرارات النادرة التي تحظى بأغلبية كتلك، وذلك نتيجة لدور جلالة الملك المحوري والأساسي في المساهمة في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة ونظرا للشراكة المتميزة التي تربط الأردن والاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة.

يعد البرلمان الأوروبي أحد الأدوات التشريعية المهمة في الاتحاد الأوروبي، ويقوم بدور رقابي وتشريعي وتتطلب الاتفاقيات الرئيسة للاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة موافقة البرلمان الأوروبي بما في ذلك حزم وبرامج المساعدات الكلية.

كما أن للبرلمان الأوروبي دورا رئيسيا في تحديد موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل عام وأولويات وبرامج ليس فقط على الصعيد الداخلي، بل أيضا على صعيد شراكة الاتحاد الأوروبي مع دول العالم .