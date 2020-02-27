البرغل.. فوائد مثيرة للإهتمام قد تجهلونها

المستقلة /يعتبر البرغل أحد أنواع الحبوب التي تندرج ضمن قائمة الكربوهيدرات المعقدة، وهو مصدر ممتاز للألياف والمعادن المفيدة للصحة والجسم.

تعرّفوا إلى أبرز فوائد البرغل:

في إطار فوائده للجسم، فيقي البرغل من الإصابة بالسكري ومن أورام السرطان وأمراضه كالقولون والثّدي.

وبالإضافة الى ذلك، فإنّ هذا النوع من الحبوب يحمي من الإصابة بأمراض القلب وتصلّب الشرايين والأوعية الدموية، كما أنّه يقي من الإصابة بالإمساك.

وإنّ احتواء البرغل على حمض البانتوثيك يعزز صحة الجهاز المناعي، لأنه يعزّز تكون خلايا الدم الحمراء ويعزز تكوّن الأجسام المضادة في الجسم.

وفي حال أردتم إنقاص الوزن، فللبرغل تأثير إيجابي أيضاً، إذ يمكن تناوله بدلاً من الأرز، لأنه يحتوي على نسبة قليلة جداً من السعرات الحرارية، فتناول 50 غراماُ من البرغل يحتوي على نحو 40 سعرة حرارية.

وبالتّالي، يحسن البرغل التمثيل الغذائي في الجسم لأنّه يعالج الشراهة ويساهم في امتصاص قدر أكبر من الطعام.

ومن جهة أخرى، الجدير بالذّكر أنّ البرغل مفيدٌ للمرأة الحامل، إذ يحتوي على حمض الفوليك أو الفولات الذي يعزز نمو الخلايا عند الجنين، كما أنه يمنع الإصابة ببواسير الحمل.