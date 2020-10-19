البرازيلي ريفالدو : إيسكو يسير على خطى زميله السابق خاميس رودريجيز

المستقلة / – يعتقد البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة السابق، أن إيسكو لاعب ريال مدريد يمكن أن يسير على خطى زميله السابق خاميس رودريجيز، الذي انتقل من الميرينجي إلى إيفرتون، في الصيف الماضي.

وأكد ريفالدو أن إيسكو يمكن أن يستلهم من خاميس، الذي تحول من لاعب مهمش في ريال مدريد إلى نجم إيفرتون، بتسجيله لـ3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في مبارياته الستة الأولى.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “لقد أمضى إيسكو أيامًا رائعة في النادي وكان عضوًا مهمًا بالفريق لفترة طويلة، لكن لم تسر الأمور بشكل جيد بعد الآن، لذلك قد ينظر لوضع خاميس كمثال جيد لكيفية المضي قدمًا بنجاح”.

وأضاف “المهاجم الكولومبي خطف الأضواء في إنجلترا مع إيفرتون ولن أتفاجأ إذا قرر إيسكو اتخاذ خطوة مماثلة في المستقبل القريب”.

وتابع ريفالدو “إيسكو يراقب خاميس ويعرف أنه سعيد للغاية بقرار الرحيل عن مدريد والانتقال لنادي منحه الفرصة ليكون لاعبًا أساسيًا ويعود أخيرًا لأفضل مستوياته، وقد يفكر إيسكو في شيء مشابه إذا استمر في التغاضي عنه من قبل زيدان”.

وأتم “مع اقتراب بطولة اليورو في الصيف المقبل، سيرغب إيسكو في إيجاد طريقة للعودة لتشكيل المنتخب الإسباني”.

يذكر أن إيسكو انضم لريال مدريد في عام 2013 قادمًا من مالاجا، وشارك في 311 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا وقدم 54 تمريرة حاسمة.