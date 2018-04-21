البدران يدعو المؤسسات الاعلامية الى اعتماد الصحفيين والاعلاميين في مكاتب المفوضية

(المستقلة)..(المستقلة)..دعا رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران المؤسسات الاعلامية الى اعتماد الصحفيين والاعلاميين التابعين لها عبر مراجعة مكاتب بغداد والمحافظات الانتخابية.

وقال البدران ان المفوضية ووفق نظام وسائل الاعلام واجراءات الاعتماد وضعت آلية اعتماد الاعلاميين والصحفيين لتسهيل مهامهم ونقل اخبار ونشاطات المفوضية والدخول الى مراكز الاقتراع من خلال باجات اعدت لهذا الغرض.

واشار الى ان الالية المتبعة للاعتماد منشورة في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية وعلى الصحفيين والاعلاميين مراجعة الموقع الالكتروني وملء الاستمارة الخاصة بالاعتماد وارسالها الى مكتبي الرصافة او الكرخ في بغداد ومكاتب المحافظات ليتسنى للمفوضية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأعتمادهم لافتاً الى ان المفوضية بدأت بأعتماد الاعلاميين والصحفيين ضمن الجدول الزمني الموضوع لهذا الامر .

وذكر ان مفوضية الانتخابات طبعت باجات خاصة لاعتماد الاعلاميين والمراقبين ووكلاء الاحزاب السياسية من اجل تسهيل مهمتهم في يوم الاقتراع.



