البدء في إقامة اكبر مدينة علاجية في مصر والشرق الأوسط باستثمارات تبلغ ٢٠ مليار جنيه

المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

بإستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، البدء في تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر، وسيتم تخصيص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المواطنين المصريين بالمجان.

– 90% من استثمارات المشروع مصرية، سيقدم فى المدينة الطبية أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية، ومن المقرر أن تضم المدينة الطبية 13 معهداً متخصصاً في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق إستشفاء طبيعية، ومشتلاً للنباتات الطبية.