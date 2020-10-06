البدء بدفع رواتب شهر أيلول والرواتب المتأخرة

المستقلة … أعلنت وزارة المالية العراقية بشكل رسمي عن البدء بعملة توزيع الرواتب المتأخرة لشهر ايلول بدءاً من اليوم الاربعاء.

وفي بيان رسمي للوزارة قالت أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 7/10/2020 من الشهر الحالي والايام التالية.

وذكر البيان أن وزارة المالية العراقية ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد.

و أضافت أنها تتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تمر بها البلاد.

يذكر ان العراق يعاني من نقص في السيولة المالية والتي قد تهدد بعجز كلي في جميع دوائر الدولة، والذي كان من المقرر ان يعلن العراق عن مجموعة من القرارات التي تخص تأخر الرواتب.