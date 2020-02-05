البحيرة .. مدينة مصرية تنزف.. حريق خط بترول ومذبحتان في ثلاث أشهر

(المستقلة) ممدوح سليمان/ البحيرة، هي مدينة هادئة تقع في شمال مصر، ولكن هذا الهدوء لم يمر طويلا، فخلال ثلاثة أشهر شهدت المدينة 3 حوادث مأساوية، كانت البداية مع حريق في خط أنابيب في مدينة إيتاي البارود راح ضحيته 7 أشخاص وأصيب 15 أخرين، وبعد أقل من شهرين، أقدم جزار على ذبح أسرة كامله مكونة من 7 أشخاص لسرقتهم، وأمس أقدم رب أسرة على قتل زوجته وأبناءة الثلاثة ثم انتحر، وفي هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل الحوادث الثلاث.

الثلاثاء 4 فبراير.. عامل يقتل أسرته بالكامل وينتحر

شهدت محافظة البحيرة شمال مصر حادثا مأساويا، حيث أقدم عامل على قتل أولاده الثلاثة وزوجته بالسم، ثم قام بشنق نفسه.

وذكرت تحريات الأمن المصري أن رب الأسرة أقدم على قتل زوجته وأبنائه الثلاثة في ظروف غامضة، وهم: “مسعد.ع.م” 40 عاما، وزوجته “عواطف.ع.ر” 30 عاما، وأبنائه “نورا 8 سنوات” و”ندا 5 سنوات” و”أمل عام ونصف”.

وفقا للتحريات الأولية فان الزوج قام بوضع مادة سامة لزوجته وأولاده للتخلص منهم، ثم قام بشنق نفسه فى ظروف غامضة. وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم معاينة مكان الحادث، وجارى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

الاحد 25 يناير.. جزار يذبح أسرة من 7 أفراد لسرقتهم

حادث بشع، استيقظ عليه سكان كفر الدوار أحدى مدن محافظة البحيرة، بقرية “علي”، بالعثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بالقرية، في ظروف غامضة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة وبالفحص تبين العثور على جثة “حسني سعد أحمد حسن” 39 عامًا، مصابا بطعن وحروق، وزوجته “رنا محمد شحاته” 34 سنة، بحروق، وأنجاله “عماد حسنى”15 سنة، مصابا بطعن وحروق، ومسعود 4 سنوات، وعبدالرحمن 10 سنوات، ومحمد 6 سنوات، ووالدة المجني عليه الأول “زينب عبدالعال عطية” 65 سنة، مصابين بحروق.

سرعان ما كشفت أجهزة الأمن لغز الحادث البشع، واتضح أن وراء الحادث جزار وصديق رب الأسرة المجنى عليها، وكشف المتهم عن ذهابه إلى منزل المجنى عليه فجر يوم الحادث بزعم الاختباء داخل منزله خوفا من ملاحقته أمنيا لتنفيذ أحكام قضائية، مضيفا أنه أثناء جلوسه مع المجنى عليه راودته فكرة التخلص منه وسرقة الماشية، فأخرج سكينا من طيات ملابسه وعاجله بطعنه غائرة فى البطن وحاول المجنى عليه المقاومة ولكنه لم يفلح وسط نزيف أحشائه.

وأشار المتهم فى اعترافه أن والدة المجنى عليه شعرت باستغاثة نجلها الضعيفة فحاولت إنقاذه إلا سكين المتهم كانت سابقه لتودى بحياتها.

وتابع المتهم أنه قام بطعن الزوجة والأولاد هم الآخرين كما قام باشعال النيران فى المنزل فى محاوله منه لاخفاء معالم الجريمة، موضحا أنه هرب بعد تنفيذ الجريمة مباشرة الى مدينة برج العرب بالإسكندرية للاختباء عند أحد أقاربه وقام بتحرير محضر بإصابته للتمويه على الجريمة حتى تم القبض عليه ومواجهته بأدلة تورطه خاصة بعد تطابق عينة دمائه بالدماء التى وجدت بمسرح الجريمة.

يوم الخميس 30 يناير فى محاكمة عاجلة ومثيرة قررت محكمة جنايات، إحالة أوراق “شريف ع .ر” -جزار- المتهم بقتل 7 أفراد من أسرة واحدة، وحرق منزلهم بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إلى مفتى الديار المصرية لبيان الرأى الشرعى فى إعدامه، كما قررت المحكمة تحديد جلسة 27 فبراير للنطق بالحكم.

الأربعاء 13 نوفمبر.. وفاة 7 وإصابة 15 في حريق هائل في خط أنابيب بترول

في منتصف نوفمبر الماضي، اشتعلت النيران بخط بترول تابع لشركة طنطا للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما حاولت قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران، وذلك بعد محاولة بعض اللصوص سرقة خط منتجات بترولية، بتركيب “كلبس” بغرض السرقة، أدى لتسريب البنزين في إحدى الترع ومحاولة الأهالي الاحتفاظ بالبنزين.

في بيان أصدّرته شركة أنابيب البترول: “حدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة وعلى الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث، وجرى غلق المحبس قبل الكسر وبعده، والسيطرة على التسريب، وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وعاينا المكان وحرر المحضر اللازم بالواقعة في الخامسة مساءً”.

وتابع: “عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث، وتمت السيطرة بالكامل على الحريق الذي امتد في المادة المسربة على الأرض، وجار السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب في الترعة المجاورة”.

أعلنت أعلنت وزارة الصحة المصرية، إصابة 15 شخصًا ووفاة 7 آخرين، إثر اشتعال الحريق.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أنَّه جرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكّدًا أنَّ الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة في أماكن متفرقة بالجسد واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما جرى نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.