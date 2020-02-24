البحرين يعلن أول إصابة بفيروس كورونا

المستقلة/ أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن البحريني وظهور أعراض الفيروس عليه وجرى نقله فورا للعلاج و العزل في مركز “إبراهيم خليل كانو” الصحي بمنطقة السلمانية.

وأضافت أنه بعد التأكد من إصابته بالفيروس بدأت السلطات تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية بخصوص الأشخاص الذين خالطهم المريض.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها “لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل”.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس.