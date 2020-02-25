البحرين تعلن عن 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» وارتفاع العدد لـ 23 حالة

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 23 حالة مصابة في المملكة، مؤكدةً أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.

وأشارت الوزارة بحسب وكالة أنباء البحرين، إلى أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات الست الجديدة أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت وزارة الصحة بأن الحالات الست هي لمواطنين بحرينيين أربعة رجال وامرأتين قادمون جميعهم من إيران عبر الشارقة، مؤكدةً أن كافة الحالات الجديدة يخضعون وجميع الحالات المصابة سابقاً لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

ولفتت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

‏‎‫وتهيب وزارة الصحة بكافة المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا «كوفيد 19» البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.