البحرين تعلن عن إصابات جديدة بفيروس “كورونا”.. والمجموع يرتفع الى 95

(المستقلة)..أظهرت اخر احصائية لوزارة الصحة البحرينية بخصوص المصابين بفيروس كورونا المستجد، الى رصد 24 حالة إصابة جديدة، مما يرفع عدد المصابين الكلي الى 95 حالة.

وقالت الوزارة، ان الحالات التي أضيفت للحالات القائمة قبل قليل جميعها كانت بمركز الحجر الاحترازي للقادمين من الدول المنتشر بها الفيروس وتم رصدها من خلال الفحوصات الدورية لهم، فيما عدا حالة واحدة كانت لمخالطة مع احدى الحالات القائمة والتي كانت قادمة من الخارج.

وأوضحت الأرقام ان 94 حالة مستقرة، وواحدة تتلقى العناية.