البحرين تعلن تأييدها للضربات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي

المستقلة/ أعربت مملكة البحرين عن دعمها للضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استهدفت منشآت لكتائب حزب الله في العراق وسوريا.



وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان مقتضب بالدور الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة “الجماعات الإرهابية” في المنطقة، بحسب البيان.

كما جددت مملكة البحرين عبر بيان وزارة الخارجية، تأكيدها على دعم كافة الجهود والتدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، 29-12-2019 أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان، إن موقعين للكتائب في منطقتي “غابة سلوم” و”الحرش” غربي الأنبار تعرضت لثلاث ضربات جوية أمريكية.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت، في بيان الأحد، إنها استهدفت بضربات جوية 5 مواقع لكتائب “حزب الله”، بينها 3 في العراق و2 في سوريا.

وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل يومين قاعدة “كي وان” في كركوك، ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

ولم توضح الوزارة الأمريكية كيف تم تنفيذ الضربات، بينما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول عسكري أمريكي إن الضربات جرى تنفيذها عبر مقاتلات من طراز “إف-15″، دون أن يذكر من أين انطلقت.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.