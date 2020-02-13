البحرين تحيل «متورطين في غسل أموال لمصلحة إيران» إلى القضاء

(المستقلة) ممدوح بليغ/ قالت النيابة العامة البحرينية، اليوم الخميس، إنها أحالت أفرادا «متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لمصلحة إيران»، إلى القضاء.

وقال النائب العام علي بن فضل البوعينين، إنه “بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين (دون ذكر عددهم أو جنسياتهم) في مخطط ضخم لغسل الأموال”، بحسب قناة العربية.

وأوضح البوعينين، أن «الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما البنك الوطني الإيراني، المعروف بـ (ملي)، وبنك صادرات إيران».

وذكر أن نتائج التحقيقات توصلت حينها، إلى أن «البنكين نفذا آلاف المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها».

كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.