البحرين تحرز لقب غرب اسيا على حساب منتخب العراق

(المستقلة).. احرز منتخب ​البحرين​ لقب بطولة ​غرب اسيا​ لكرة القدم بعدما تفوق في المباراة النهائية على منتخب ​العراق​ صاحب الارض والجمهور بنتيجة 1 – 0 في اللقاء الذي جمع المنتخبان ،مساء اليوم، على ملعب الكربلاء.

اللقاء تقاسمه المنتخبان وسنحت بعض الفرص لحسم النتيجة الا ان هدف اللاعب عيسى موسى ناجي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الاول كان الهدف الوحيد في المواجهة الذي منح اللقب للمنتخب البحريني على حساب العراق.

يذكر ان العراق تصدر مجموعته الذي ضمته الى لبنان واليمن وسوريا بينما البحرين تصدر مجموعته التي ضمت الكويت والسعودية والاردن.