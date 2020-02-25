البحرين : ارتفاع اصابات كورونا إلى 23 وتعليق الدراسة

المستقلة /اعلنت البحرين ، مساء الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 23 حالة مؤكدة.

وبينت الوزارة انه تم اكتشاف 6 إصابات بين أشخاص عائدين من إيران.

في السياق ، أعلنت البحرين تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين ، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا .

وفي محاولة للحد من تسجيل إصابات جديدة، علقت المنامة، جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي الإماراتيين لمدة 48 ساعة.

ودعت وزارة خارجية البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى ايران وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية، نظرًا لتفشى الفيروس بالدول المذكورة