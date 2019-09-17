البحرينية سعاد ياسين سفيرة للسلام والنوايا الحسنة

(المستقلة).. سفيرة للسلام والنوايا الحسنة ,ومن رواد صناع السلام فى العالم ,والدكتوراه الفخرية فى السلام العالمى , ثلاثة تكريمات حصلت عليها الدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية, في احتفال اقيم بفندق الشيراتون بمدينة الشارقة بدولة الإمارات حيث عقد اللقاء العربي الأول للمركز العربي الأوروبي للسلام بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

و انطلقت فعاليات الملتقى فى 15 ايلول/سبتمر 2019 برعاية جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث, والمنظمة الدولية لحقوق الانسان وبحضور وزراء وسفراء السلام ووفود كافة الدول.

و تم إعتماد الدكتورة سعاد ياسين كسفيرة للسلام والنوايا الحسنة من قبل المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى نظرا لدورها البارز فى دعم ثقافة السلام والتعايش الاجتماعى ونبذ العنف فى العالم العربى , وهذا اللقب السامي يمنح لأفضل الشخصيات التى تقوم بدور هام فى العمل الانساني على مستوى العالم.

كما تم منحها شهادة صناع السلام فى العالم لعام 2019 من قبل برلمان الشباب العربى الأوربي ,حيث تضطلع ياسين بدور مهم فى دعم ثقافة السلام الاجتماعي.

واثناء فعاليات المؤتمر تم منحها الدكتوراه الفخرية فى السلام العالمى من قبل جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث,

من الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يضطلع بدور هام فى ترسيخ مبادى السلام ومكافحة الارهاب ونبذ العنف والتطرف فى العالم وينبثق عنه المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى والمعتمد كمنظمة دولية انسانية بالنرويج,ومسجل لدى قاعدة بيانات الأمم المتحدة ووكالة الاتحاد الاوربى للحقوق الاساسية,وخلال فعالياته يتم تبادل الافكار والخبرات فى مجال السلام العالمى ودعم مبادئة بين كافة الدول والشعوب.