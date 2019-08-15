البحرية الإيرانية: على القوات الأجنبية مغادرة الخليج وإلا تتعرض للطرد المهين

المستقلة / متابعة /- طالب قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي، القوات الأجنبية الموجودة في الخليج بمغادرة المنطقة بشكل عاجل، قبل أن تتعرض “للطرد المهين” من هناك.

وقال خانزادي، في كلمة ألقاها، خلال مراسم مسابقات الغوص الدولية التي أقيمت في جزيرة كيش جنوبي إيران، إن على أعداء المنطقة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أن يعلموا بأن جبهة المقاومة البحرية الإسلامية في طور التشكيل، وأن عصر نهب ثروات المنطقة قد ولى، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأضاف أن “عهد استعراضات العدو في مياه الخليج وبحر عمان قد مضى، وأن على الناهبين أن يغادروا المنطقة سريعا وإلا سيضطرون للخروج منها مذلولين”.

وقال إن “السلام والأمن الجماعي في البحر بحاجة إلى الصداقة والتعاون والفهم المشترك للمحيط البحري في حين أن القوى الاستكبارية عاجزة عن إدراك هذا الأمر إذ تستغل البحر للغطرسة وفرض ترتيبات أمنية غير مشروعة”.