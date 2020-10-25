البت في لقاح كورونا الأمريكي سيكون في أوائل كانون الاول

المستقلة.. أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي أن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيكون بحلول أوائل كانون الاول المقبل، لكن من غير المرجح أن تجري أي عملية تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.

وقال أنتوني فاوتشي، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”: “سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمنا وفعالا بحلول نهاية تشرين الثاني أو بداية كانون الاول”.

وأضاف: “عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير هام في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل”.

وكان فاوتشي قد قال، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الجمعة، إن الأميركيين إذا لم يرتدوا الكمامات، فربما يجب إلزامهم بذلك.

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