البارزاني يعلن دعمه الكامل لإدارة محافظة نينوى

(المستقلة)… اعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الاثنين عن دعمه الكامل لإدارة محافظة نينوى.

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني اليوم جاء ذلك خلال لقائه في صلاح الدين، منصور المرعيد محافظ الموصل .

وذكر البيان انه “خلال اللقاء جرى بحث الأوضاع الإدارية والخدمية والأحوال المعيشية لسكان مدينة الموصل وعموم سكان محافظة نينوى، كما جرى التطرق الى أوضاع النازحين وعمليات عودتهم الى مناطقهم الأصلية”.

ونوه البيان ان بارزاني خلال الاجتماع “اعلن عن دعمه الكامل لإدارة الموصل ومهامها ونشاطاتها التي تصب في خدمة المواطنين، وفي تحسين الظروف المعيشية للنازحين”.

وتابع البيان انه “تم، في اللقاء، التأكيد على ضرورة التنسيق الدائم بين إقليم كوردستان ومحافظة نينوى” . (النهاية)