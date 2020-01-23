بارزاني : حريصون على المشاركة في المحافل الرياضية العراقية والدولية

(المستقلة).. قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ان الإقليم حريص على المشاركة في المحافل الرياضية العراقية والدولية.

وبحث بارزاني لدى استقباله وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، سبل تعزيز آفاق التعاون الرياضي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

واعرب بارزاني، حسب بيان عن مكتبه ،عن أمله في تحقيق ذلك، كما شدد على ضرورة ألّا تشكل الخلافات السياسية عائقاً أمام تعزيز الروابط المشتركة في الجانب الرياضي”.

وأكد “حرصه على مشاركة إقليم كردستان في النشاطات والمحافل الرياضية العراقية والدولية”.

من جانبه، عبّر وزير الشباب والرياضة عن “استعداد وزارته لتطوير التعاون الرياضي وتعزيز النشاطات بين الجانبين”.